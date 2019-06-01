Додано: Нед 02 чер, 2019 19:06

Skiw написав: Так считал

Фишка:

2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.

Так считалФишка:2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.

0.50 - за оплату оккопей.

Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.

Топливо.уа:

Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой.

Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.Поэтому разница с вот этим вотлибо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше.