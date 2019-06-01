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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:51
stas_rst написав:
А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ?
А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца
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Flamingo
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:03
clientage написав: Flamingo написав:
на всякий случай кликнул
А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.
Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.
Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА
Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.
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Stargazer212
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:28
clientage написав: Flamingo написав:
А в этом случае...
Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной
А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.
Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь?
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Flamingo
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Додано: Нед 02 чер, 2019 18:34
Flamingo написав: stas_rst написав:
А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ?
А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца
Туплю. Привстидали буковкою
я прямо в магазині вибирав в черзі на касу категорії, то й не читав
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stas_rst
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Додано: Нед 02 чер, 2019 19:00
Stargazer212 написав: clientage написав: Flamingo написав:
на всякий случай кликнул
А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.
Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.
Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА
Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.
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Bosstone
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Додано: Нед 02 чер, 2019 19:06
Skiw написав:
Так считал
Фишка:
2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.
Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.
0.50 - за оплату оккопей.
Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.
Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.
Поэтому разница с вот этим вот
Топливо.уа:
Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой.
либо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше.
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M-Audio
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