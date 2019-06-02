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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1358135913601361 Додано: Нед 02 чер, 2019 17:51 stas_rst написав: А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ? А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ? А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца Flamingo

Повідомлень: 2084 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 18:03 clientage написав: Flamingo написав: на всякий случай кликнул на всякий случай кликнул

А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.

Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.

Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА

Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку. Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку. Stargazer212 Повідомлень: 59 З нами з: 26.02.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 18:28 clientage написав: Flamingo написав: А в этом случае... А в этом случае...

Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной

А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.

Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь? А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь? Flamingo

Повідомлень: 2084 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 18:34 Re: Monobank Flamingo написав: stas_rst написав: А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ? А як правильно зрозуміти, що знижка тільки на першу покупку ? А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца А там если на буковку "і" кликнуть рядом с названием партнерки то оно пишет условия где на первую покупку за полгода, а где за три месяца Туплю. Привстидали буковкою я прямо в магазині вибирав в черзі на касу категорії, то й не читав Туплю. Привстидали буковкоюя прямо в магазині вибирав в черзі на касу категорії, то й не читав stas_rst

Повідомлень: 240 З нами з: 27.02.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 19:00 Stargazer212 написав: clientage написав: Flamingo написав: на всякий случай кликнул на всякий случай кликнул

А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.

Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.

Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА

Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку. Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.

Bosstone Повідомлень: 1029 З нами з: 21.04.10 Подякував: 559 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 19:06 Skiw написав: Так считал

Фишка:

2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.

Так считалФишка:2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.

0.50 - за оплату оккопей.

Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.

Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.

Поэтому разница с вот этим вот

Топливо.уа:

Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой. либо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.Поэтому разница с вот этим вотлибо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше. M-Audio Повідомлень: 1572 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:27 Flamingo написав: clientage написав: Flamingo написав: А в этом случае... А в этом случае...

Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной

А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.

Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь? А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь?



снял с трех карт по 450-500 грн, ни на одной не срезали снял с трех карт по 450-500 грн, ни на одной не срезали Hack-Stock Повідомлень: 209 З нами з: 26.09.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:56 Flamingo написав: clientage написав: Flamingo написав: А в этом случае... А в этом случае...

Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной Дасс, тяжело Моне с нами, у нас в мошне ж и не один проездной

А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.

Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь? А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь?

так на поверку горох сам оказался свинорылом. плакался плакался как его бедного обжирают а как дошло до реальных данных так оказалось что клиентам возвращают не 1,2% от оборота а только 0,4% так на поверку горох сам оказался свинорылом. плакался плакался как его бедного обжирают а как дошло до реальных данных так оказалось что клиентам возвращают не 1,2% от оборота а только 0,4% mephala Повідомлень: 4557 З нами з: 07.04.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:59 M-Audio написав: Skiw написав: Так считал

Фишка:

2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.

Так считалФишка:2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.

0.50 - за оплату оккопей.

Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.

Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.

Поэтому разница с вот этим вот

Топливо.уа:

Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой. либо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.Поэтому разница с вот этим вотлибо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше.

2 раза в месяц по ~50 литров.

Обычно аллына максимка. Мне больше не нужно, меньше иногда бывает.

С КБ других карт нет, не предлагают. Т.е. пользую что есть 2 раза в месяц по ~50 литров.Обычно аллына максимка. Мне больше не нужно, меньше иногда бывает.С КБ других карт нет, не предлагают. Т.е. пользую что есть Skiw Skiw Повідомлень: 590 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 22:13 Stargazer212 написав: clientage написав: Flamingo написав: на всякий случай кликнул на всякий случай кликнул

А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.

Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.

Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА

Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку. Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.

Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает. Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает. Skiw Skiw Повідомлень: 590 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1358135913601361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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