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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:02
Re: Monobank
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Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05
Re: Monobank
ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано АЛЛО бы не помешало
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36
Дело не в очередности. Как и раньше, все выбранные категории сохраняются сразу, и после сохранения категорий, уже нет возможности их изменить, только сбросить. Сброс категорий возможен при условии, что в текущем месяце ещё не было начислений ни по одной из выбранных категорий.
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