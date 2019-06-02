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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:35
Чего-то моня не хочет Киевстар пополнять....
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:02
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Востаннє редагувалось yama
в Нед 02 чер, 2019 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05
Flamingo написав:
вных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю
) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с "
ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано
АЛЛО бы не помешало
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36
yama написав:
ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано
АЛЛО бы не помешало
Дело не в очередности. Как и раньше, все выбранные категории сохраняются сразу, и после сохранения категорий, уже нет возможности их изменить, только сбросить. Сброс категорий возможен при условии, что в текущем месяце ещё не было начислений ни по одной из выбранных категорий.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 05:42
lel написав:
Toplyvo UA- кто пробовал? Как пройдёт транзакция перевод денег в их приложении?
Думается- как перевод. Кто пробовал?
Я покупаю регулярно, проходит как положено.
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