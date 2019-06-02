Skiw написав:Так считал Фишка: 2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.
Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.
0.50 - за оплату оккопей. Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.
Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен. Поэтому разница с вот этим вот
Топливо.уа: Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой.
либо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше.
2 раза в месяц по ~50 литров. Обычно аллына максимка. Мне больше не нужно, меньше иногда бывает. С КБ других карт нет, не предлагают. Т.е. пользую что есть
А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите. Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами. Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА
Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.
Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает.
Flamingo написав:вных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю ) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с "
ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано АЛЛО бы не помешало
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано АЛЛО бы не помешало
Дело не в очередности. Как и раньше, все выбранные категории сохраняются сразу, и после сохранения категорий, уже нет возможности их изменить, только сбросить. Сброс категорий возможен при условии, что в текущем месяце ещё не было начислений ни по одной из выбранных категорий.
Skiw написав:Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает.
Талоны с экрана смартфон примут или надо печатать?
stas_rst написав:Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене три От як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ? І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ?
Сядьте покрепче. Я ответил все (все, Карл!) партнерские предложения кешбэка. И дало отметить. Это плюс к двум обычным. Итого, у меня на июнь 8(восемь!) категорий кешбэка Ну и плюс "кешбэк от банка", это уже девятая. Вы бы мне написали в личку до того, как отмечали, я это еще 1.06. сделал, просто не было времени на форуме написать. P.S. А вот жене почему-то вообще не дало выбрать партнерские... От слова "совсем". Выбрала две обычных - и все. Почему так - я без понятия.
P.P.S. Пробежал глазами две странички - оказывается, это уже и не новость Ну, я сначала отвечаю, потом читаю дальше, прошу не судить строго.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 03 чер, 2019 06:57, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина. Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь?
Тоже обратил на это внимание. Правда, у меня за апрель-май не заработано ни копейки кешбэка Так что снижать как бы не за что (последний "нормальный" кешбэк был за март). Вот сейчас на жене экспериментировать буду: она только в мае карту получила, посмотрим, как быстро она попадет в свинорылы. А я с Мони уже два месяца только коммуналку плачУ, какой уж там кешбэк. Вот 3% на Алло - это интересно. У меня в мае там сразу 2 крупных покупки было, пришлось платить ЭКО-Максимумом, чтобы 2% капнуло фантиками.
Ну и ... поскольку все пишут за Toplyvo UA, надо попробовать просто для интереса, как это работает. Мой ник означает, что люблю искать "что-то новенькое и интересненькое", порой, правда, нахожу приключения на пятую точку, но то такое.