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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1359136013611362 Додано: Нед 02 чер, 2019 21:59 M-Audio написав: Skiw написав: Так считал

Фишка:

2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так.

Так считалФишка:2.00 - у меня стандартная скидка от 30 литров, думаю у всех так. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.

0.50 - за оплату оккопей.

Итого, через оккопей получается 2.50 на литре, но в виде баллов на фишку.

Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.

Поэтому разница с вот этим вот

Топливо.уа:

Итого 2.50+1.29= 3.79 грн на литре при оплате картой. либо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше. Понятно. Это не у всех так. У меня сейчас >2.50 (не помню точно сколько), бывало и 3 гривны давали. Это, кстати, не за большие объёмы, как можно было бы подумать, а как раз наоборот - небольшие объемы и большие промежутки между заправками. Чем активнее пользование, тем больше срезают.Сюда надо приплюсовать ещё кэшбэк какой-нибудь приличной карты, а это от 2,5 до 7% (у кого какая есть), т.е. примерно от 80 коп. до пары гривен.Поэтому разница с вот этим вотлибо совсем мизерная, либо даже отрицательная. Но однократно можно "прогнать" и так, например, увеличив промежуток между заправками, чтобы в следующем месяце получить персональную скидку побольше.

2 раза в месяц по ~50 литров.

Обычно аллына максимка. Мне больше не нужно, меньше иногда бывает.

С КБ других карт нет, не предлагают. Т.е. пользую что есть 2 раза в месяц по ~50 литров.Обычно аллына максимка. Мне больше не нужно, меньше иногда бывает.С КБ других карт нет, не предлагают. Т.е. пользую что есть Skiw Skiw Повідомлень: 590 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 22:13 Stargazer212 написав: clientage написав: Flamingo написав: на всякий случай кликнул на всякий случай кликнул

А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.

Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.

Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА А зачем вы торопитесь кликать? Можно ж до последнего тянуть, ну пока реально не приспичит чото из категорий Мони таки купить. Вот тогда всё и остальное и выберите.Я так уже полгода ничо выбрать не могу у Мони, закрываю др. картами.Но вот щас на Топливо посматриваю.. Хотя мои Сима и -3 на ОККО-Пей думаю таки победят. Разве шо ради опыта попробую поиграться с ТопливоЮА

Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку. Поигратесь - напишите впечатления. Тем более ОККО на всех форумах открещивается от этой конторы, пишут, что мы,мол, не знаем кто это, и с ними не сотрудничаем. И кэшбек у мони там только 5% на первую покупку.

Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает. Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает. Skiw Skiw Повідомлень: 590 З нами з: 04.04.15 Подякував: 29 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 22:35 Чего-то моня не хочет Киевстар пополнять.... WachtAmRhein Повідомлень: 8644 З нами з: 16.11.11 Подякував: 654 раз. Подякували: 1285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05 Re: Monobank Flamingo написав: вных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю ) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с " вных" категории и остальные "основные" категории стало выбрать уже невозможно, а вот "партнерские" спокойно снимались и добавлялись. Поэтому я понял что "партнерки" можно брать сколь угодно. Жаль только полезного для себя там ничего хорошего так и не нашел, на всякий случай кликнул "простор" (никогда там не бываю) и "топливо" (но потом почитал и понял что не мое) ну и "цветы" с " ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано АЛЛО бы не помешало ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продуманоАЛЛО бы не помешало Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html yama

Повідомлень: 976 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1602 раз. Подякували: 168 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36 yama написав: ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продумано АЛЛО бы не помешало ну вот а я начал с основных ... никто ж не предупредил ! в какой очередности выбирать . Так что в этом конкретном случае очень не продуманоАЛЛО бы не помешало

Дело не в очередности. Как и раньше, все выбранные категории сохраняются сразу, и после сохранения категорий, уже нет возможности их изменить, только сбросить. Сброс категорий возможен при условии, что в текущем месяце ещё не было начислений ни по одной из выбранных категорий. Дело не в очередности. Как и раньше, все выбранные категории сохраняются сразу, и после сохранения категорий, уже нет возможности их изменить, только сбросить. Сброс категорий возможен при условии, что в текущем месяце ещё не было начислений ни по одной из выбранных категорий. Bosstone Повідомлень: 1032 З нами з: 21.04.10 Подякував: 559 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 05:42 lel написав: Toplyvo UA- кто пробовал? Как пройдёт транзакция перевод денег в их приложении?

Думается- как перевод. Кто пробовал? Toplyvo UA- кто пробовал? Как пройдёт транзакция перевод денег в их приложении?Думается- как перевод. Кто пробовал?

Я покупаю регулярно, проходит как положено. Я покупаю регулярно, проходит как положено. andreyiskra Повідомлень: 695 З нами з: 28.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 06:43 Re: Monobank Skiw написав: Я на окко талоны брал уже У 3х разных контор и себе и друзьям (меньше полутора тонн не интересно "продавцу" ) и все талоны нормально оприходовались, вопросов небыло. Тут, конечно другая тема, но она работает.



Талоны с экрана смартфон примут или надо печатать? Талоны с экрана смартфон примут или надо печатать? Aps

Повідомлень: 2696 З нами з: 24.06.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 06:46 stas_rst написав: Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене три От як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ? І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ? Зранку вчора протупив. Думав - партнерські замість стандартних, тобто - не більше двох категорій в сумі. А дружина сьогодні, не думаючи, відмітила ще й партнерський магазин якийсь ... каже - у мене триОт як тепер їй в приклад ставити власні висновки правильні ?І повернення (добору партнерських) вроді ж таки нема ?



Сядьте покрепче. Я ответил все (все, Карл!) партнерские предложения кешбэка. И дало отметить. Это плюс к двум обычным. Итого, у меня на июнь 8(восемь!) категорий кешбэка

Ну и плюс "кешбэк от банка", это уже девятая.

Вы бы мне написали в личку до того, как отмечали, я это еще 1.06. сделал, просто не было времени на форуме написать.

P.S. А вот жене почему-то вообще не дало выбрать партнерские... От слова "совсем". Выбрала две обычных - и все. Почему так - я без понятия.



P.P.S. Пробежал глазами две странички - оказывается, это уже и не новость Ну, я сначала отвечаю, потом читаю дальше, прошу не судить строго. Сядьте покрепче. Я ответил все (все, Карл!) партнерские предложения кешбэка. И дало отметить. Это плюс к двум обычным. Итого, у меня на июнь 8(восемь!) категорий кешбэкаНу и плюс "кешбэк от банка", это уже девятая.Вы бы мне написали в личку до того, как отмечали, я это еще 1.06. сделал, просто не было времени на форуме написать.P.S. А вот жене почему-то вообще не дало выбрать партнерские... От слова "совсем". Выбрала две обычных - и все. Почему так - я без понятия.P.P.S. Пробежал глазами две странички - оказывается, это уже и не новостьНу, я сначала отвечаю, потом читаю дальше, прошу не судить строго. Востаннє редагувалось Искатель в Пон 03 чер, 2019 06:57, всього редагувалось 1 раз. Искатель Повідомлень: 2778 З нами з: 22.02.16 Подякував: 414 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 06:53 Flamingo написав: А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.

Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь? А кстати - моня что уже прекратил воевать "с ветрянными мельницами"? Второй месяц уже нет сообщений, что кому-либо срезали процент кишмиша по "свинорыльским мотивам". Или свинорыльство тут само по себе сошло на нет. Но я к примеру по одной из карт в Индии на такси "наколядовал" и вывел маненько (не лимит, но раньше за меньшую сумму срезали), а других трат вообще не было. А в ответ - тишина.Коллеги - кому-либо из Вас срезали % кишмиша на май или июнь?



Тоже обратил на это внимание. Правда, у меня за апрель-май не заработано ни копейки кешбэка Так что снижать как бы не за что (последний "нормальный" кешбэк был за март).

Вот сейчас на жене экспериментировать буду: она только в мае карту получила, посмотрим, как быстро она попадет в свинорылы.

А я с Мони уже два месяца только коммуналку плачУ, какой уж там кешбэк.

Вот 3% на Алло - это интересно. У меня в мае там сразу 2 крупных покупки было, пришлось платить ЭКО-Максимумом, чтобы 2% капнуло фантиками.



Ну и ... поскольку все пишут за Toplyvo UA, надо попробовать просто для интереса, как это работает.

Мой ник означает, что люблю искать "что-то новенькое и интересненькое", порой, правда, нахожу приключения на пятую точку, но то такое. Тоже обратил на это внимание. Правда, у меня за апрель-май не заработано ни копейки кешбэкаТак что снижать как бы не за что (последний "нормальный" кешбэк был за март).Вот сейчас на жене экспериментировать буду: она только в мае карту получила, посмотрим, как быстро она попадет в свинорылы.А я с Мони уже два месяца только коммуналку плачУ, какой уж там кешбэк.Вот 3% на Алло - это интересно. У меня в мае там сразу 2 крупных покупки было, пришлось платить ЭКО-Максимумом, чтобы 2% капнуло фантиками.Ну и ... поскольку все пишут за Toplyvo UA, надо попробовать просто для интереса, как это работает.Мой ник означает, что люблю искать "что-то новенькое и интересненькое", порой, правда, нахожу приключения на пятую точку, но то такое. Искатель Повідомлень: 2778 З нами з: 22.02.16 Подякував: 414 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1359136013611362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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