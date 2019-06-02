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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:42
ЖИТИ СТАЛО КРАЩЕ ЖИТИ СТАЛО ВЕСЕЛІШ
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:01
Re: Monobank
Моно то тут при чём ?
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