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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:42

ЖИТИ СТАЛО КРАЩЕ ЖИТИ СТАЛО ВЕСЕЛІШ

ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ :mrgreen: )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:01

Re: Monobank

  хуторянка написав:ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию

Моно то тут при чём ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:38

  хуторянка написав:ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ :mrgreen: )


Raifeisen online оплата по реквизитам спасает :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:28

  justit написав:
  хуторянка написав:ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ :mrgreen: )


Raifeisen online оплата по реквизитам спасает :D

группа поддержки (Бориса Моисеева) так же подтвердила этот путь.
пс-но не забываем что они таки не отменили 3гр за платёж и покабесплатно проходит на акционных условиях :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:29

  mustbe написав:
  хуторянка написав:ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию

Моно то тут при чём ?

канешна ни при чём :D (при чём милиция шо куры дохнут? :roll: )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:43

  хуторянка написав:
  mustbe написав:
  хуторянка написав:ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию

Моно то тут при чём ?

канешна ни при чём :D (при чём милиция шо куры дохнут? :roll: )

Так напишите в теме каждого банка, что перевод с Аваля на этот конкретный банк - теперь с комисом )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:17

mustbe а через чур грамотные будут грузить чугуний :mrgreen: или платить скрытую комиссию
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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