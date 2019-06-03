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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:42
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ
)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:01
хуторянка написав:
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию
Моно то тут при чём ?
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mustbe
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:38
хуторянка написав:
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ
)
Raifeisen online оплата по реквизитам спасает
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justit
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:28
justit написав: хуторянка написав:
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию в размере 0,5% плюс 5гр.В информационной смс от аваля комис не указывается видна только сумма перевода(была приятно удивлена заглянув в ИБ
)
Raifeisen online оплата по реквизитам спасает
группа поддержки (Бориса Моисеева) так же подтвердила этот путь.
пс-но не забываем что они таки не отменили 3гр за платёж и покабесплатно проходит на акционных условиях
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:29
mustbe написав: хуторянка написав:
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию
Моно то тут при чём ?
канешна ни при чём
(при чём милиция шо куры дохнут?
)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 03 чер, 2019 18:43
хуторянка написав: mustbe написав: хуторянка написав:
ПРИМИТЕ К СВЕДИНИЮ-при р2р Моня от Аваля последний ввел комисию
Моно то тут при чём ?
канешна ни при чём
(при чём милиция шо куры дохнут?
)
Так напишите в теме каждого банка, что перевод с Аваля на этот конкретный банк - теперь с комисом )
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mustbe
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Додано: Пон 03 чер, 2019 19:17
mustbe
а через чур грамотные будут грузить чугуний
или платить скрытую комиссию
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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