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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 20:36

  Искатель написав:
  Vorlon написав:Я смотрю, что с недавних пор вернули возможность перевода закончившегося депозита на карту другого банка!

Опробовал - работает! 8)

Отличная новость!
А интересно: пополнить уже открытый депозит с карты другого банка - можно или нет?
У меня просто депозит открыт с моей карты с кредлимитом...


Можно с другой карты, но лучше по реквизитам- дополнительно 0,6% кешбек будет!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 22:23

IRON Карта - Это оказывается MC Elite

В какие бизнес-комнаты (бизнес залы) для переговоров есть доступ? Где можно посмотреть? и там на шару это?


UPD:
mastercard.ua на сайте нет инфы про бизнес-залы.

UPD2:
Ганьба!
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

Просто как Макдональдс, назвали это "Бизнес зал". Даже, пожарить негде.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:04

Re: Monobank

Это airport lounge, почему их переводят как бизнес залы не очень понятно но так сложилось исторически))

Ну точнее понятно - это были залы ожидания пассажиров с билетами бизнес класса первоначально
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:10

Re: Monobank

Вітаємо!
Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.



Кто уже проходил этот квест?
Какие подводные каменюки?
BigMan
 
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