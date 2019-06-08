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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:43

Вообще-то Новый Южный Уэльс находится в Австралии!!!
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а новый йорк- аж подумать страшно :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:39

  stas_rst написав:
  Aiwa написав:
  stas_rst написав:Шановні форумчани, прошу нагадати одну деталь:
15 тисяч грн. обмеження (десь мелькало на гілці Моно чи ін.) - чого саме воно стосується ??? яких дій ???
П.С. про переказ без коміса юрикам 10К одноразово і 20К на місяць знаю для Моно, цікавить саме 15К сума

15 тис це та сума яка можете заплатити за іншу особу. змінити прізвище. по сумам 10 і 20, це безкоштовно на місяць. МОжете і більше, тільки буде з комісією. Якось дуже мізерні суми, тільки наприклад страхування Каско коштує більше 10 тис, путівка, сплачую з іншого банку тому.

Дякую, перечитав. Тобто, до 15К - обмеження діє для усіх банків на вхід-вихід по п2п ???


  greenozon написав:stas_rst

p2p це анонімка, тому лише так...
хочете більше - вам в СЕП і далі

Какую дичь вы несете..
Лимит 15 тысяч грн. установлен нбу и касается внесения наличных в кассе или в тсо, т.е. если сумма выше, то проводится идентификация по паспорту.
Лимит на выход по п2п - 60 тысяч грн. за перевод, 250 тысяч грн. за месяц.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:23

усім дякую !!!!
спільними силами вияснили:
вхід - до 15К через тумбу і касу без пачпорта, решта - ідентифікація
вихід - до 60К через п2п одноразово і 250К ліміт в місяць сумарно
наскільки я розумію, ці суми - для одного рахунку
чи якщо у мене під одним профілем Платівка, В5, Ощадний і т.д., то ці суми сумуються по усіх ?
ІМХО, для кожного рахунку окремо, але перепитав ...
вибачте за офтоп не по темі банку !
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:30

Re: Monobank

  stas_rst написав:вхід - до 15К через тумбу і касу без пачпорта
в кассе универа 149 999,99 без паспорта.Номер карты на бумажке кассирке с бабками :wink: Лично делал так осенью Адрес: проспект Перемоги, 74, Київ, 03057
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:43

Re: Monobank

Мизантрóп написав:
  stas_rst написав:вхід - до 15К через тумбу і касу без пачпорта
в кассе универа 149 999,99 без паспорта.Номер карты на бумажке кассирке с бабками :wink: Лично делал так осенью Адрес: проспект Перемоги, 74, Київ, 03057

осенью?

это было давно и не правда.
Ужесточили.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:44

  stas_rst написав:усім дякую !!!!
спільними силами вияснили:
вхід - до 15К через тумбу і касу без пачпорта, решта - ідентифікація
вихід - до 60К через п2п одноразово і 250К ліміт в місяць сумарно
наскільки я розумію, ці суми - для одного рахунку
чи якщо у мене під одним профілем Платівка, В5, Ощадний і т.д., то ці суми сумуються по усіх ?
ІМХО, для кожного рахунку окремо, але перепитав ...
вибачте за офтоп не по темі банку !

Так у моно рахунок в гривні і так один) Це ліміт по карті відправника, а не по карті одержувача. Тобто перекази через сторонні сервіси теж входять в цей ліміт.
п.с. Если нужно вывести с моно больше 250к в месяц, то юзайте сэп. Или налом.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:37

Re: Monobank

  BigMan написав:это было давно и не правда
недавно ,правда,я никогда не вру.149000,00 было.У кассирки на бейдже исламское имя и фамилия были,помню.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:54

Re: Monobank

Мизантрóп написав:
  BigMan написав:это было давно и не правда
недавно ,правда,я никогда не вру.149000,00 было.У кассирки на бейдже исламское имя и фамилия были,помню.

В Альфе Озвучили,
изменения месячной давности.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:24

Re: Monobank

Подскажите, если купил бакс на виртуальную карту, то чтобы потом обналичить надо открыть депозит на месяц и в отделение универсала? ( и что в универсале надо, паспорт? )
gonzo
 
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  #<1 ... 1367136813691370
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