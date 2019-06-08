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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:39

  gonzo написав:Подскажите, если купил бакс на виртуальную карту, то чтобы потом обналичить надо открыть депозит на месяц и в отделение универсала? ( и что в универсале надо, паспорт? )


паспорт надо взять, у меня не спрашивали паспорт.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:52

Re: Monobank

В качестве воскресного офтопа.

Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?
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