RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:39

  gonzo написав:Подскажите, если купил бакс на виртуальную карту, то чтобы потом обналичить надо открыть депозит на месяц и в отделение универсала? ( и что в универсале надо, паспорт? )


паспорт надо взять, у меня не спрашивали паспорт.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 22.12.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:52

Re: Monobank

В качестве воскресного офтопа.

Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?
lel
 
Повідомлень: 2175
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:14

Re: Monobank

Коллеги, есть ли какая-то ясность - как поднять лимит по оплате в рассрочку? Только через открытое депо?
aladin
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29

  lel написав:В качестве воскресного офтопа.

Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?

Пробуйте еще раз. Мож лучше за 30мин заказывать, а мож не хотят они в ваши поля ехать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28409
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:41

  aladin написав:Коллеги, есть ли какая-то ясность - как поднять лимит по оплате в рассрочку? Только через открытое депо?

Пользуйтесь картой/рассрочкой и они повернутся к вам лицом!
ЗЫ: Сам почти не пользуюсь и у меня лимиты на кредитке/рассрочке: 80/70тыс грн. После первой и единственной рассрочки на 13к подняли лимит на 20к.
Vint
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:50

Re: Monobank

  aladin написав:...как поднять лимит по оплате в рассрочку?
При желании воспользоваться "Покупкой частями" и в случае отсутствия необходимого лимита, стоит сделать попытку и котик может запустить скоринг. Если понравитесь ему, то покупка пройдет по данной услуге.
Другими словами, если не хватает лимита на рассрочку, то всё равно пробуйте взять через "Покупку частями". А там как повезёт.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:24

Re: Monobank

clientage написав:
  lel написав:В качестве воскресного офтопа.

Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?

Пробуйте еще раз. Мож лучше за 30мин заказывать, а мож не хотят они в ваши поля ехать :(
За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это?
lel
 
Повідомлень: 2175
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:30

  lel написав:
clientage написав:
  lel написав:В качестве воскресного офтопа.

Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?

Пробуйте еще раз. Мож лучше за 30мин заказывать, а мож не хотят они в ваши поля ехать :(
За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это?

Не замечал такого. Ни разу не платил налом, и пользуюсь очень редко, но сразу как тока у нас появился Убер, раз 10 в год: када своя машинка в ремонте и када тёщу нуна покатать :)
А шо Уклон? У них там акция от Мастер на первую поездку :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28409
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2276 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:52

Re: Monobank

Две поездки со скидкой по 30грн по новым аккаунтам уже проехал. Теперь не могу удалить оплату наличными.
lel
 
Повідомлень: 2175
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:58

  lel написав:За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это?

На самом деле гонят ваши таксисты. Я тоже в такси плачу только картой. В юбере уже 3учетки сменил и всегда с первого раза машина находилась. Но был один случай, не с юбером, а другим оператором, но суть та же - мне надо было ехать с аэропорта (а он за городом) в центр, а в самом аэропорту машин не было и заказ минут 10 никто не брал, я уже собирался поднимать цену, но машинка нашлась. Разговорившись с водителем узнал, что если бы ему не надо было как раз платить "фирме" - он бы меня за безнал не взял бы как и его коллеги. Но это был день платежа, а специально вносить через терминал нал не хотелось - вот он меня и повез. Как-то так...
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1369137013711372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], slasva і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71961)
09.06.2019 14:22
EximBonus Bot (423)
09.06.2019 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.