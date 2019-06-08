Додано: Нед 09 чер, 2019 11:58

lel написав: За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это? За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это?

На самом деле гонят ваши таксисты. Я тоже в такси плачу только картой. В юбере уже 3учетки сменил и всегда с первого раза машина находилась. Но был один случай, не с юбером, а другим оператором, но суть та же - мне надо было ехать с аэропорта (а он за городом) в центр, а в самом аэропорту машин не было и заказ минут 10 никто не брал, я уже собирался поднимать цену, но машинка нашлась. Разговорившись с водителем узнал, что если бы ему не надо было как раз платить "фирме" - он бы меня за безнал не взял бы как и его коллеги. Но это был день платежа, а специально вносить через терминал нал не хотелось - вот он меня и повез. Как-то так...