паспорт надо взять, у меня не спрашивали паспорт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 чер, 2019 22:39
паспорт надо взять, у меня не спрашивали паспорт.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 09 чер, 2019 08:52
Re: Monobank
В качестве воскресного офтопа.
Установил по реферальной ссылке Увер
Привязал карту Моно. Выбрал оплату только картой. Почту подтвердил. Заказал заранее, за 2 часа машину. За два часа не было машины с возможностью оплаты картой.
До делаю не так? Новый клиент?
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:14
Re: Monobank
Коллеги, есть ли какая-то ясность - как поднять лимит по оплате в рассрочку? Только через открытое депо?
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:29
Пробуйте еще раз. Мож лучше за 30мин заказывать, а мож не хотят они в ваши поля ехать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:41
Пользуйтесь картой/рассрочкой и они повернутся к вам лицом!
ЗЫ: Сам почти не пользуюсь и у меня лимиты на кредитке/рассрочке: 80/70тыс грн. После первой и единственной рассрочки на 13к подняли лимит на 20к.
Додано: Нед 09 чер, 2019 10:50
Re: Monobank
При желании воспользоваться "Покупкой частями" и в случае отсутствия необходимого лимита, стоит сделать попытку и котик может запустить скоринг. Если понравитесь ему, то покупка пройдет по данной услуге.
Другими словами, если не хватает лимита на рассрочку, то всё равно пробуйте взять через "Покупку частями". А там как повезёт.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:24
Re: Monobank
За нал- через 1 мин несколько машин. Таксисты выдвигают версию- новый клиент, надо якобы совершить 4-6 поездок. Тогда и будет доступна оплата картой. Так ли это?
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:30
Не замечал такого. Ни разу не платил налом, и пользуюсь очень редко, но сразу как тока у нас появился Убер, раз 10 в год: када своя машинка в ремонте и када тёщу нуна покатать
А шо Уклон? У них там акция от Мастер на первую поездку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:52
Re: Monobank
Две поездки со скидкой по 30грн по новым аккаунтам уже проехал. Теперь не могу удалить оплату наличными.
Додано: Нед 09 чер, 2019 11:58
На самом деле гонят ваши таксисты. Я тоже в такси плачу только картой. В юбере уже 3учетки сменил и всегда с первого раза машина находилась. Но был один случай, не с юбером, а другим оператором, но суть та же - мне надо было ехать с аэропорта (а он за городом) в центр, а в самом аэропорту машин не было и заказ минут 10 никто не брал, я уже собирался поднимать цену, но машинка нашлась. Разговорившись с водителем узнал, что если бы ему не надо было как раз платить "фирме" - он бы меня за безнал не взял бы как и его коллеги. Но это был день платежа, а специально вносить через терминал нал не хотелось - вот он меня и повез. Как-то так...
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