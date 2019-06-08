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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1369137013711372
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:02

Re: Monobank

Как удалить в приложении Убер оплату наличными? Предлагают снова машины только за нал.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:12

  lel написав:Как удалить в приложении Убер оплату наличными? Предлагают снова машины только за нал.

Сама Оплата наличными никак не убирается. Вам надо просто выбрать другой способ оплаты.
Когда создаёте заявку (выбрали обе точки маршрута) у вас горит либо номер карты, либо Оплата наличными - тапните по этой кнопке - если есть привязанный карта то должно предложить сменить нал на карту. Если карта не привязана - привяжите опять повторите. После того как выбрали оплату картой подтвердите заявку
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:40

Re: Monobank

Спасибо. + в тапке не сохраняется. Удалил карту, потом добавил ещё несколько. Затем удалил Гугл пей и ненужные карты без кэшбэка. Теперь даёт выбор машин с оплатой нужной картой.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:16

  MASolomko написав:
  aladin написав:...как поднять лимит по оплате в рассрочку?
При желании воспользоваться "Покупкой частями" и в случае отсутствия необходимого лимита, стоит сделать попытку и котик может запустить скоринг. Если понравитесь ему, то покупка пройдет по данной услуге.
Другими словами, если не хватает лимита на рассрочку, то всё равно пробуйте взять через "Покупку частями". А там как повезёт.


Спасибо! Не знал про такую возможность
aladin
 
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  #<1 ... 1369137013711372
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