|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:02
Re: Monobank
Как удалить в приложении Убер оплату наличными? Предлагают снова машины только за нал.
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:12
Сама Оплата наличными никак не убирается. Вам надо просто выбрать другой способ оплаты.
Когда создаёте заявку (выбрали обе точки маршрута) у вас горит либо номер карты, либо Оплата наличными - тапните по этой кнопке - если есть привязанный карта то должно предложить сменить нал на карту. Если карта не привязана - привяжите опять повторите. После того как выбрали оплату картой подтвердите заявку
Додано: Нед 09 чер, 2019 12:40
Re: Monobank
Спасибо. + в тапке не сохраняется. Удалил карту, потом добавил ещё несколько. Затем удалил Гугл пей и ненужные карты без кэшбэка. Теперь даёт выбор машин с оплатой нужной картой.
Додано: Нед 09 чер, 2019 13:16
Спасибо! Не знал про такую возможность
Додано: Нед 09 чер, 2019 15:08
Re: Monobank
aladin, эту особенность узнал в поддержке моно. Здесь в теме ранее приводил их цитату.
|