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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374>
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:12

  lel написав:Как удалить в приложении Убер оплату наличными? Предлагают снова машины только за нал.

Сама Оплата наличными никак не убирается. Вам надо просто выбрать другой способ оплаты.
Когда создаёте заявку (выбрали обе точки маршрута) у вас горит либо номер карты, либо Оплата наличными - тапните по этой кнопке - если есть привязанный карта то должно предложить сменить нал на карту. Если карта не привязана - привяжите опять повторите. После того как выбрали оплату картой подтвердите заявку
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:40

Re: Monobank

Спасибо. + в тапке не сохраняется. Удалил карту, потом добавил ещё несколько. Затем удалил Гугл пей и ненужные карты без кэшбэка. Теперь даёт выбор машин с оплатой нужной картой.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:16

  MASolomko написав:
  aladin написав:...как поднять лимит по оплате в рассрочку?
При желании воспользоваться "Покупкой частями" и в случае отсутствия необходимого лимита, стоит сделать попытку и котик может запустить скоринг. Если понравитесь ему, то покупка пройдет по данной услуге.
Другими словами, если не хватает лимита на рассрочку, то всё равно пробуйте взять через "Покупку частями". А там как повезёт.


Спасибо! Не знал про такую возможность
aladin
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:26

  MASolomko написав:
  aladin написав:...как поднять лимит по оплате в рассрочку?
При желании воспользоваться "Покупкой частями" и в случае отсутствия необходимого лимита, стоит сделать попытку и котик может запустить скоринг. Если понравитесь ему, то покупка пройдет по данной услуге.
Другими словами, если не хватает лимита на рассрочку, то всё равно пробуйте взять через "Покупку частями". А там как повезёт.

Подтверждаю, случайно сделал оплату частями на свой телефон, доступный остаток по оплате частями был ниже чем сумма покупки, так моно все равно предложило оформить покупку.

Ответ на мой прошлый вопрос, покупка в российском мегого не учитывается в кешбеке моно =(
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:08

Re: Monobank

aladin, эту особенность узнал в поддержке моно. Здесь в теме ранее приводил их цитату.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:07

  MASolomko написав:Переходил сам по ссылке Гороха, как и друзьям данную ссылку давал, — всё начисляли без базара :D

Люблять затримувати,тоже по Гороху чи Дубілету жінку реєстрував
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 22:28

Re: Monobank

Кстати, а где достать тот пост в фейсбуке со ссылкой-приглашением на 100 грн. кешбека?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 01:25

Toplyvo UA

Кто-нибудь уже покупал топливные талоны на сабже с оплатой картой Монобанк?

Если да, не узнавали, какой там МСС-код?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 05:33

Re: Monobank

  Slx написав:Кстати, а где достать тот пост в фейсбуке со ссылкой-приглашением на 100 грн. кешбека?
m.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/2021110571250924
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:09

Re: Monobank

Ставочки вверх, теперь на год 18 брутто.
Mathias
 
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