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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:52
Подскажите, пожалуйста, имеют ли какие-то карты моно кредитный bin?
Может именная или виза? (IRON не осилю:))
Писал в саппорт, они сказали, что "класс карты не меняется". Но это же вроде бы не класс, а тип? Думаю, вдруг меня не поняли. Какой есть опыт?
У меня карта обычная неименная еще из первых и бин чекер ее показывет как дебетку. Прокат авто меня с такой картой пошлет сто процентов.
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zalman_ua
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:01
zalman_ua написав:
Подскажите, пожалуйста, имеют ли какие-то карты моно кредитный bin?
Их давно просили, но не видел изменений.
Например, Приват выдаёт карты с кредитным BIN по именным GOLD-картам.
С картами Visa может быть проще — на лого нет надписей "debit".
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MASolomko
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:36
Дійсно,а хто вже Візу отримував, що вони там емітують?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:05
MASolomko написав:
Приват выдаёт карты с кредитным BIN по именным GOLD-картам.
С картами Visa может быть проще — на лого нет надписей "debit".
Приват именной есть, но "щедрый" приват налил аж 10К, а при том, что по алле было 55 на две карты в сумме, а на моно 80.
10К - может не хватить. Дешман-прокаты блочат 700-1200 евро легко.
Дело не в том, что написано на карте. По бину карта не проходит и все - до свиданья.
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zalman_ua
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:24
klug написав:
Дійсно,а хто вже Візу отримував, що вони там емітують?
Я питав Гороха у фейсбуці - відповів, що Visa Debit
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dengon
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:36
Именные тоже дебет?
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Alpha1251
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