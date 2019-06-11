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Monobank
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Додано: Вів 11 чер, 2019 13:52
Подскажите, пожалуйста, имеют ли какие-то карты моно кредитный bin?
Может именная или виза? (IRON не осилю:))
Писал в саппорт, они сказали, что "класс карты не меняется". Но это же вроде бы не класс, а тип? Думаю, вдруг меня не поняли. Какой есть опыт?
У меня карта обычная неименная еще из первых и бин чекер ее показывет как дебетку. Прокат авто меня с такой картой пошлет сто процентов.
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zalman_ua
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:01
zalman_ua написав:
Подскажите, пожалуйста, имеют ли какие-то карты моно кредитный bin?
Их давно просили, но не видел изменений.
Например, Приват выдаёт карты с кредитным BIN по именным GOLD-картам.
С картами Visa может быть проще — на лого нет надписей "debit".
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MASolomko
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Додано: Вів 11 чер, 2019 14:36
Дійсно,а хто вже Візу отримував, що вони там емітують?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:05
MASolomko написав:
Приват выдаёт карты с кредитным BIN по именным GOLD-картам.
С картами Visa может быть проще — на лого нет надписей "debit".
Приват именной есть, но "щедрый" приват налил аж 10К, а при том, что по алле было 55 на две карты в сумме, а на моно 80.
10К - может не хватить. Дешман-прокаты блочат 700-1200 евро легко.
Дело не в том, что написано на карте. По бину карта не проходит и все - до свиданья.
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zalman_ua
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:24
klug написав:
Дійсно,а хто вже Візу отримував, що вони там емітують?
Я питав Гороха у фейсбуці - відповів, що Visa Debit
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dengon
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:36
Именные тоже дебет?
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Alpha1251
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:33
zalman_ua написав:
Какой есть опыт?
У меня карта обычная неименная еще из первых и бин чекер ее показывет как дебетку. Прокат авто меня с такой картой пошлет сто процентов.
Не 100%, что пошлют, иногда берут и дебетную карту, только блокируют всю сумму залога.
Сейчас много вариантов бесплатных голдов и платин, которые тоже могут быть не кредитными картами, но без вопросов принимаются любыми арендодателями.
На ней тоже нужно иметь всю сумму страхового депозита.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:34
Alpha1251 написав:
Именные тоже дебет?
А что меняется? На такой же болванке добивают имя и фамилию.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 11 чер, 2019 21:23
Son of Sun написав: zalman_ua написав:
Сейчас много вариантов бесплатных голдов и платин, которые тоже могут быть не кредитными картами, но без вопросов принимаются любыми арендодателями.
На ней тоже нужно иметь всю сумму страхового депозита.
Они как раз принимаются потому, что являются кредитными по бин чекеру.
Наши банки просто делают, как им нравится. К кого-то приватовская универсальная без кредитного лимита по бин чекеру пройдет как кредитка. А у моно кредитка - как дебетная.
Я понимаю, что я могу взять свою прихватовскую карту с лимитом 10К, влупить на нее собственных средств и вопрос решится. Она кредитная и ее точно принимают прокатчики. Мы ж тут "не такие" собрались:)
Прокатчикам важно, какому типу карты она соответствует по номеру - кредитке или дебетной. В Херце если на сайт добавлять в своем профиле карту, то дебетка сразу идет лесом. Но это оффтоп. Я спрашивал чисто по ситуации с моно. Нет, так нет.
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zalman_ua
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:56
Спокойно брали в герце на дебитную по бину карту машину. Хотя написано было что только кредитные
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makor06
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