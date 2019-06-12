А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:10
А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:35
народ, было у кого-то такое, что после перевода по реквизитам с привата на моно, приват стал все операции кидать на подтверждение операции по телефону. В банке (привате) был, вроде бы сказали что все решили, но на следующей операции опять вылезли те же грабли.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:46
Козероид Вас за что-то невзлюбил. Вариантов море - от смены пинкода на карте, до смены пароля в П24. Ну а если вам банили по разным причинам акк или карту, то до полной реабилитации может и месяц пройти. Смиритесь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:54
До чого тут Моно? Перший платіж міг потрапити на перевірку цілком випадково, а далі ви вже самі собі наробили біди - спілкуватися з людьми потрібно спокійно, чітко і ввічливо, навіть якщо вони діти Корезоїда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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