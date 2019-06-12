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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:10

  makor06 написав:Спокойно брали в герце на дебитную по бину карту машину. Хотя написано было что только кредитные

А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:35

народ, было у кого-то такое, что после перевода по реквизитам с привата на моно, приват стал все операции кидать на подтверждение операции по телефону. В банке (привате) был, вроде бы сказали что все решили, но на следующей операции опять вылезли те же грабли.
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:46

  Starter написав:народ, было у кого-то такое, что после перевода по реквизитам с привата на моно, приват стал все операции кидать на подтверждение операции по телефону. В банке (привате) был, вроде бы сказали что все решили, но на следующей операции опять вылезли те же грабли.

Козероид Вас за что-то невзлюбил. Вариантов море - от смены пинкода на карте, до смены пароля в П24. Ну а если вам банили по разным причинам акк или карту, то до полной реабилитации может и месяц пройти. Смиритесь.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:54

  Starter написав:народ, было у кого-то такое, что после перевода по реквизитам с привата на моно, приват стал все операции кидать на подтверждение операции по телефону. В банке (привате) был, вроде бы сказали что все решили, но на следующей операции опять вылезли те же грабли.

До чого тут Моно? Перший платіж міг потрапити на перевірку цілком випадково, а далі ви вже самі собі наробили біди - спілкуватися з людьми потрібно спокійно, чітко і ввічливо, навіть якщо вони діти Корезоїда.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:15

  clientage написав:
  makor06 написав:Спокойно брали в герце на дебитную по бину карту машину. Хотя написано было что только кредитные

А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?

Через 3-4 рабочих дня после возврата авто вернули. Использовал свои евро на Викенде.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:00

  Vint написав:
  clientage написав:
  makor06 написав:Спокойно брали в герце на дебитную по бину карту машину. Хотя написано было что только кредитные

А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?

Через 3-4 рабочих дня после возврата авто вернули. Использовал свои евро на Викенде.

см. viewtopic.php?p=4685352#p4685352
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01

Re: Monobank

motosmile написав:Чуток не по теме но нужен совет специалистов ( а в этой теме таких много).
Есть 40 тысяч на карте Восток, ехать в отделение/кассу Востока снимать деньги возможности нет, с чужих банкоматов такую сумму не дадут, там много разных лимитов...
Есть при этом карты моно, привата, аваля и отп зарплатные. Не подскажите как оперативно и с наименьшими потерями вывести деньги с востока?
Можно забрать всю сумму без процентов моно. Но в любом случае обналичка обойдется в 0.5%. Или завести карту аллы ультра.
platan_av
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