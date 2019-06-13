Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52

Фантом написав: Козероид Вас за что-то невзлюбил. Вариантов море - от смены пинкода на карте, до смены пароля в П24. Козероид Вас за что-то невзлюбил. Вариантов море - от смены пинкода на карте, до смены пароля в П24.

Фантом написав: Смиритесь. Смиритесь.

klug написав: а далі ви вже самі собі наробили біди - спілкуватися з людьми потрібно спокійно, чітко і ввічливо, а далі ви вже самі собі наробили біди - спілкуватися з людьми потрібно спокійно, чітко і ввічливо,

я ничего нигде не менял, все пароли/пины одни и те же очень давно.я то смирюсь, но деньги свои все снимупервые несколько раз я с ними предельно спокойно общался, даже в банк сходил карту разблокировать. но на последующее общение нервов уже не хватает (идиотизм полнейший у них).+карту заблокировали кстати по их же косяку, они сами заполнили некоторые пункты моей анкеты и хотя я ответил на все вопросы (включая ключевое слово), но как раз один такой пункт не смог "угадать"...