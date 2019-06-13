А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:10
А страховой депо (200..500уе) при этом лочили на карте, на месяц или под срок аренды в 5..10дн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:35
народ, было у кого-то такое, что после перевода по реквизитам с привата на моно, приват стал все операции кидать на подтверждение операции по телефону. В банке (привате) был, вроде бы сказали что все решили, но на следующей операции опять вылезли те же грабли.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:46
Козероид Вас за что-то невзлюбил. Вариантов море - от смены пинкода на карте, до смены пароля в П24. Ну а если вам банили по разным причинам акк или карту, то до полной реабилитации может и месяц пройти. Смиритесь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:54
До чого тут Моно? Перший платіж міг потрапити на перевірку цілком випадково, а далі ви вже самі собі наробили біди - спілкуватися з людьми потрібно спокійно, чітко і ввічливо, навіть якщо вони діти Корезоїда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:15
Через 3-4 рабочих дня после возврата авто вернули. Использовал свои евро на Викенде.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:00
см. viewtopic.php?p=4685352#p4685352
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:01
Re: Monobank
Можно забрать всю сумму без процентов моно. Но в любом случае обналичка обойдется в 0.5%. Или завести карту аллы ультра.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:52
Re: Monobank
я ничего нигде не менял, все пароли/пины одни и те же очень давно.
я то смирюсь, но деньги свои все сниму
первые несколько раз я с ними предельно спокойно общался, даже в банк сходил карту разблокировать. но на последующее общение нервов уже не хватает (идиотизм полнейший у них).
+карту заблокировали кстати по их же косяку, они сами заполнили некоторые пункты моей анкеты и хотя я ответил на все вопросы (включая ключевое слово), но как раз один такой пункт не смог "угадать"...
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:48
Re: Monobank
А хтось уже купував із партнерським КБ шампуньку акційну в ПроСторі? Є якесь підводне каміння? Чи треба картку ПроСтора для Моніного КБ юзати? Може є ще якісь умови, крім відсутності 6-місячного простою?
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