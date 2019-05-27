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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:08

подскажите, а с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?
http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg
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Востаннє редагувалось ignorabimus в П'ят 14 чер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:12

  ignorabimus написав:подскажите, а с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?
http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg

А моно тут при чем? Вы просто не читаете тарифы по своей карте Аваль, пару недель тому комиссию они добавили.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:18

ignorabimus
С 27.05.2019.
Вот новость от Аваля:
https://online.aval.ua/ibank/news?5
alex2013a90
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