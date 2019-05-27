http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:08
подскажите, а с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?
http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg
Востаннє редагувалось ignorabimus в П'ят 14 чер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:12
А моно тут при чем? Вы просто не читаете тарифы по своей карте Аваль, пару недель тому комиссию они добавили.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:18
ignorabimus
С 27.05.2019.
Вот новость от Аваля:
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:56
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10
viewtopic.php?p=4662163#p4662163
Коротше, уже всюди обговорили і не раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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