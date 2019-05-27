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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:08

подскажите, а с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?
http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg
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Востаннє редагувалось ignorabimus в П'ят 14 чер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:12

  ignorabimus написав:подскажите, а с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?
http://i.piccy.info/i9/d22ad1e73e06e5f7472e5c01963c74d3/1560507334/20282/1301282/aval2mono.jpg

А моно тут при чем? Вы просто не читаете тарифы по своей карте Аваль, пару недель тому комиссию они добавили.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:18

ignorabimus
С 27.05.2019.
Вот новость от Аваля:
https://online.aval.ua/ibank/news?5
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:56

  alex2013a90 написав:ignorabimus
С 27.05.2019.
Вот новость от Аваля:
https://online.aval.ua/ibank/news?5

https://www.aval.ua/news/iz-27-travnya- ... rtkamy-894
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10

  Bosstone написав:
  alex2013a90 написав:ignorabimus
С 27.05.2019.
Вот новость от Аваля:
https://online.aval.ua/ibank/news?5

https://www.aval.ua/news/iz-27-travnya- ... rtkamy-894

viewtopic.php?p=4662163#p4662163
Коротше, уже всюди обговорили і не раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:48

  ignorabimus написав:с каких пор стали брать комиссию при пополнении карты Моно с карт других банков (Аваля)?

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mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:11

  stas_rst написав:
kreuz написав:А хтось уже купував із партнерським КБ шампуньку акційну в ПроСторі? Є якесь підводне каміння? Чи треба картку ПроСтора для Моніного КБ юзати? Може є ще якісь умови, крім відсутності 6-місячного простою?

Виправлено. Дружина брала. Давала картку Простор. 20% на першу покупку, наступні ще не пробували

Вдалося і мені. Гідна партнерка. Може б і з Євою Монька зробила так само або з Епіцентром )) Інакше просто не можу себе примусити юзати це кошеня...
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:19

Re: Monobank

kreuz написав:
  stas_rst написав:
kreuz написав: Може б і з Євою Монька зробила так само або з Епіцентром )) Інакше просто не можу себе примусити юзати це кошеня...

А що вони з Епіком зробили? Я цей момент пропустив
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:33

  kreuz написав:
  stas_rst написав:
kreuz написав:А хтось уже купував із партнерським КБ шампуньку акційну в ПроСторі? Є якесь підводне каміння? Чи треба картку ПроСтора для Моніного КБ юзати? Може є ще якісь умови, крім відсутності 6-місячного простою?

Виправлено. Дружина брала. Давала картку Простор. 20% на першу покупку, наступні ще не пробували

Вдалося і мені. Гідна партнерка. Може б і з Євою Монька зробила так само або з Епіцентром )) Інакше просто не можу себе примусити юзати це кошеня...


Це просто неймовірно!(smiley)
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Такое пришло от Эпицентра.
guntherhouse777
 
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