kreuz написав:А хтось уже купував із партнерським КБ шампуньку акційну в ПроСторі? Є якесь підводне каміння? Чи треба картку ПроСтора для Моніного КБ юзати? Може є ще якісь умови, крім відсутності 6-місячного простою?
Виправлено. Дружина брала. Давала картку Простор. 20% на першу покупку, наступні ще не пробували
Вдалося і мені. Гідна партнерка. Може б і з Євою Монька зробила так само або з Епіцентром )) Інакше просто не можу себе примусити юзати це кошеня...
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kreuz написав:А хтось уже купував із партнерським КБ шампуньку акційну в ПроСторі? Є якесь підводне каміння? Чи треба картку ПроСтора для Моніного КБ юзати? Може є ще якісь умови, крім відсутності 6-місячного простою?
Виправлено. Дружина брала. Давала картку Простор. 20% на першу покупку, наступні ще не пробували
Вдалося і мені. Гідна партнерка. Може б і з Євою Монька зробила так само або з Епіцентром )) Інакше просто не можу себе примусити юзати це кошеня...
Це просто неймовірно!(smiley) Таке буває тільки раз – даруємо 200 грн для Вас на покупку в Епіцентрі!
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