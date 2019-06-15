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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:37
В когось підвисає додаток при переказі коштів? У всіх коректно працюють нагадування про мобільний платіж в 09:00?
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tarasum
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