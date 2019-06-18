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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:37
Re: Monobank
В когось підвисає додаток при переказі коштів? У всіх коректно працюють нагадування про мобільний платіж в 09:00?
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:46
Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 18 чер, 2019 01:58
Re: Monobank
Додано: Вів 18 чер, 2019 07:19
Re: Monobank
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:44
Re: Monobank
Тут
Валютный рынок в контексте ДС
в постскрипті є проханяя до киці з Монобанку!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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