Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:37
В когось підвисає додаток при переказі коштів? У всіх коректно працюють нагадування про мобільний платіж в 09:00?
tarasum
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:46
Bosstone написав:
Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Додано: Вів 18 чер, 2019 01:58
yama написав:
Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
То что появится в обычной версии, не будет уже новостью. Поэтому по умолчанию указана версия для бета пользователей. Виртуалка в будущих версиях. В этой не обещали.
Bosstone
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Додано: Вів 18 чер, 2019 07:19
yama написав: Bosstone написав:
Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
А можно ссылку на информацию о планах по выпуску виртуальной карты?
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renegade
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:44
Тут Валютный рынок в контексте ДС в постскрипті є проханяя до киці з Монобанку! ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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3
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:20
s0v7a написав: проханяя до киці з Монобанку!
Бесполезно.
МобайлОнли - это принципиальная позиция.
Как по мне - неправильная, но наше мнение никто не спрашивает.
mustbe
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1
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:53
Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.
Bosstone
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:48
Bosstone написав:
Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.
Более того скажу, можно поставить симулятор андроида на комп и в этот симулятор на компе установить приложуху моно. Вот и моно на компе, профит
Igor3777
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:37
Igor3777 написав: Bosstone написав:
Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.
Более того скажу, можно поставить симулятор андроида на комп и в этот симулятор на компе установить приложуху моно. Вот и моно на компе, профит
Не симулятор, а эмулятор
Многие клиенты в начале так и получали карты, потому что ждать приглашения можно было неделями, а максимальный лимит давали только первые дни.
Bosstone
Повідомлень: 1062
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