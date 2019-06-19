RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378>
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:37

Re: Monobank

В когось підвисає додаток при переказі коштів? У всіх коректно працюють нагадування про мобільний платіж в 09:00?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:46

  Bosstone написав:Зображення

Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1669 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 01:58

Re: Monobank

  yama написав:Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?

То что появится в обычной версии, не будет уже новостью. Поэтому по умолчанию указана версия для бета пользователей. Виртуалка в будущих версиях. В этой не обещали.
Bosstone
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.04.10
Подякував: 563 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:19

Re: Monobank

yama написав:
  Bosstone написав:Зображення

Забыли добаваить ДЛЯ БЕТА ТЕСТЕРОВ. А ГДЕ обещанная по слухах ВИРУТАЛЬНАЯ гривневая карта ?
А можно ссылку на информацию о планах по выпуску виртуальной карты?

Надіслано від мого SM-G950F, використовуючи Tapatalk
renegade
 
Повідомлень: 101
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:44

Re: Monobank


Тут
Валютный рынок в контексте ДС
в постскрипті є проханяя до киці з Монобанку!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:20

  s0v7a написав:
проханяя до киці з Монобанку!

Бесполезно.
МобайлОнли - это принципиальная позиция.
Как по мне - неправильная, но наше мнение никто не спрашивает.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:53

  s0v7a написав:
Тут
Валютный рынок в контексте ДС
в постскрипті є проханяя до киці з Монобанку!

ВО

Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.
Bosstone
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.04.10
Подякував: 563 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:48

  Bosstone написав:
  s0v7a написав:
Тут
Валютный рынок в контексте ДС
в постскрипті є проханяя до киці з Монобанку!

ВО

Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.



Более того скажу, можно поставить симулятор андроида на комп и в этот симулятор на компе установить приложуху моно. Вот и моно на компе, профит :mrgreen:
Igor3777
 
Повідомлень: 126
З нами з: 06.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:37

  Igor3777 написав:
  Bosstone написав:Жесть, на смартфоне можно менять шрифт, на планшете ещё удобнее. Это ж вам не бабушкофон, на котором не изменить шрифт.



Более того скажу, можно поставить симулятор андроида на комп и в этот симулятор на компе установить приложуху моно. Вот и моно на компе, профит :mrgreen:

Не симулятор, а эмулятор :D Многие клиенты в начале так и получали карты, потому что ждать приглашения можно было неделями, а максимальный лимит давали только первые дни.
Bosstone
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.04.10
Подякував: 563 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:13

Чисто для информации.
Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.
Vint
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1375137613771378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.