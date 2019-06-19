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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1375137613771378
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:32

  Vint написав:Чисто для информации.
Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.

А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:55

  Flamingo написав:
  Vint написав:Чисто для информации.
Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.

А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху?

Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Vint пише, що державного Приват-банку курс краше і ще кешбек на додачу, а у найчеснішого застосунку з відділеннями усе навпаки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:58

Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10

  user412 написав:Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада

НУЖНО пополнять СЄПом.
novichok
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  #<1 ... 1375137613771378
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