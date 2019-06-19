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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1375137613771378 Додано: Сер 19 чер, 2019 21:32 Vint написав: Чисто для информации.

Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд. Чисто для информации.Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.

А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху? А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху? Flamingo

Повідомлень: 2209 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:55 Flamingo написав: Vint написав: Чисто для информации.

Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд. Чисто для информации.Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.

А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху? А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху?

Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Vint пише, що державного Приват-банку курс краше і ще кешбек на додачу, а у найчеснішого застосунку з відділеннями усе навпаки. Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards.пише, що державного Приват-банку курс краше і ще кешбек на додачу, а у найчеснішого застосунку з відділеннями усе навпаки. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3310 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 21:58 Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.

Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..

какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада Кризис близко! (январь 2018) user412 Повідомлень: 523 З нами з: 21.10.10 Подякував: 179 раз. Подякували: 143 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10 user412 написав: Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.

Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..

какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада

НУЖНО пополнять СЄПом. НУЖНО пополнять СЄПом. novichok

Повідомлень: 1822 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 22:49 user412 написав: Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.

Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..

какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада

Вам принципово поповнити на 60+к за один раз? Можна ж поповнити за декілька разів, можна відкрити декілька депо, можна зібрати потрібну суму на моно і вже звідти поповнити. А від фін. мона, якщо ви безробітний мільярдер, вас нічого не врятує. Вам принципово? Можна ж поповнити за декілька разів, можна відкрити декілька депо, можна зібрати потрібну суму на моно і вже звідти поповнити. А від фін. мона, якщо ви безробітний мільярдер, вас нічого не врятує. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3310 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 23:05 user412 написав: Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.

Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..

какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада

лимит монобанка на пополнение картой другого банка 60 тыс. за один перевод,



при пополнении картой ощада будет комиссия с отправителя 0,5% (мин. 5 грн.),



сеп с ощада бесплатный при переводе до 5 тыс. включительно за один перевод или 0,5% (мин. 3 грн.) свыше 5 тыс. за один перевод лимит монобанка на пополнение картой другого банка 60 тыс. за один перевод,при пополнении картой ощада будет комиссия с отправителя 0,5% (мин. 5 грн.),сеп с ощада бесплатный при переводе до 5 тыс. включительно за один перевод или 0,5% (мин. 3 грн.) свыше 5 тыс. за один перевод Bosstone Повідомлень: 1067 З нами з: 21.04.10 Подякував: 563 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1375137613771378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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