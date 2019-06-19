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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 21:32
Vint написав:
Чисто для информации.
Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.
А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху?
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:55
Flamingo написав: Vint написав:
Чисто для информации.
Оплатил сегодня 300 турецких лир за экскурсии. Приват посчитал по 4.49 плюс около % на голд клуб. А Моно светит курс 4.52 без отчислений за голд.
А что такое "% на голд клуб"? Это какой-то доп.комис? Я когда платил экзотику приватовской уни-голд в гривне ничего подобного не было. Это правда было довольно давно -лет 5 назад, но сам факт - что приват что-то стал накручивать сверху?
Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Vint
пише, що державного Приват-банку курс краше і ще кешбек на додачу, а у найчеснішого застосунку з відділеннями усе навпаки.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:58
Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
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user412
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:10
user412 написав:
Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
НУЖНО пополнять СЄПом.
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novichok
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:49
user412 написав:
Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
Вам принципово поповнити на 60+к за один раз
? Можна ж поповнити за декілька разів, можна відкрити декілька депо, можна зібрати потрібну суму на моно і вже звідти поповнити. А від фін. мона, якщо ви безробітний мільярдер, вас нічого не врятує.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 23:05
user412 написав:
Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
лимит монобанка на пополнение картой другого банка 60 тыс. за один перевод,
при пополнении картой ощада будет комиссия с отправителя 0,5% (мин. 5 грн.),
сеп с ощада бесплатный при переводе до 5 тыс. включительно за один перевод или 0,5% (мин. 3 грн.) свыше 5 тыс. за один перевод
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Додано: Чет 20 чер, 2019 03:20
user412 написав:
Поддержка монобанка говорит, что максимальная сумма пополнения нового депозита карточкой другого банка 60 тыс. Грн.
Прошу опытных коллег подсказать, возможно ли открыть депозит на большую сумму и пополнить его безналом (например СЕП) без беготни по городу с торбой налички и доказыванием финмону где её взял..
какая будет комиссия при этом? Например перевод из ощада
Прислушайтесь к novichok
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