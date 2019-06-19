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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1376137713781379 Додано: Чет 20 чер, 2019 08:35 Vint написав: Flamingo написав: klug написав: Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Ясно.

Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого Ясно.Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого

А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз? А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз?

Говорю ж дело личного вкуса и ассоциаций - потому как любой сленг основан именно на ассоциация. Для меня упоминание о "клюбе" не связано ни с чем полезным, а только "стрижка двадцаток с лохов", поэтому я и не понял выражение "% на голд-клуб". "Ривордовский %" омхо двузначности не содержит. Но повторюсь никого не учу как писать. Вами написанное понял. Пусть и после разьяснений

Ну и чтобы вернуться от офтопа к Моне - хочу сказать что ситуативно курсы могут быть и хуже чем у бегемота. Но ведь нигде в документации и не было обязательств всегда иметь курс на копейку лучше. А фейсбучные заманухи от Гороха и ко на самом деле ничего не стоят. Проверено многократно. Поэтому за границей платить Моней я предпочитаю только по "жирным", кэшбечным категориям "а-ля такси" за свои. Для остального есть карты с более интересными условиями чем rewards Говорю ж дело личного вкуса и ассоциаций - потому как любой сленг основан именно на ассоциация. Для меня упоминание о "клюбе" не связано ни с чем полезным, а только "стрижка двадцаток с лохов", поэтому я и не понял выражение "% на голд-клуб". "Ривордовский %" омхо двузначности не содержит. Но повторюсь никого не учу как писать. Вами написанное понял. Пусть и после разьясненийНу и чтобы вернуться от офтопа к Моне - хочу сказать что ситуативно курсы могут быть и хуже чем у бегемота. Но ведь нигде в документации и не было обязательств всегда иметь курс на копейку лучше. А фейсбучные заманухи от Гороха и ко на самом деле ничего не стоят. Проверено многократно. Поэтому за границей платить Моней я предпочитаю только по "жирным", кэшбечным категориям "а-ля такси" за свои. Для остального есть карты с более интересными условиями чем rewards Flamingo

Повідомлень: 2212 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 09:23 Flamingo написав: klug написав: Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Ясно.

Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого Ясно.Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого

Полностью согласен. Но не все с логикой дружат - бывает, что тут поделать... Полностью согласен. Но не все с логикой дружат - бывает, что тут поделать... Vorlon Повідомлень: 6957 З нами з: 14.06.13 Подякував: 358 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1376137713781379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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