Додано: Чет 20 чер, 2019 08:35

Vint написав: Flamingo написав: klug написав: Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards. Ясно.

Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого Ясно.Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого

А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз? А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз?

Говорю ж дело личного вкуса и ассоциаций - потому как любой сленг основан именно на ассоциация. Для меня упоминание о "клюбе" не связано ни с чем полезным, а только "стрижка двадцаток с лохов", поэтому я и не понял выражение "% на голд-клуб". "Ривордовский %" омхо двузначности не содержит. Но повторюсь никого не учу как писать. Вами написанное понял. Пусть и после разьясненийНу и чтобы вернуться от офтопа к Моне - хочу сказать что ситуативно курсы могут быть и хуже чем у бегемота. Но ведь нигде в документации и не было обязательств всегда иметь курс на копейку лучше. А фейсбучные заманухи от Гороха и ко на самом деле ничего не стоят. Проверено многократно. Поэтому за границей платить Моней я предпочитаю только по "жирным", кэшбечным категориям "а-ля такси" за свои. Для остального есть карты с более интересными условиями чем rewards