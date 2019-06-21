klug написав:Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards.
Ясно. Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого
А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз?
Говорю ж дело личного вкуса и ассоциаций - потому как любой сленг основан именно на ассоциация. Для меня упоминание о "клюбе" не связано ни с чем полезным, а только "стрижка двадцаток с лохов", поэтому я и не понял выражение "% на голд-клуб". "Ривордовский %" омхо двузначности не содержит. Но повторюсь никого не учу как писать. Вами написанное понял. Пусть и после разьяснений Ну и чтобы вернуться от офтопа к Моне - хочу сказать что ситуативно курсы могут быть и хуже чем у бегемота. Но ведь нигде в документации и не было обязательств всегда иметь курс на копейку лучше. А фейсбучные заманухи от Гороха и ко на самом деле ничего не стоят. Проверено многократно. Поэтому за границей платить Моней я предпочитаю только по "жирным", кэшбечным категориям "а-ля такси" за свои. Для остального есть карты с более интересными условиями чем rewards
klug написав:Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards.
Ясно. Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого
Полностью согласен. Но не все с логикой дружат - бывает, что тут поделать...
DENVER_S написав:Они кстати уже за любые суммы просят доказательства. Может не понравиться точка. Может не понравится кол-во операций. Короче 250к это так, условно.
не совсем так ... согласно ДКБО доки они могут попросить при любой операции и сумме (но счет при этом они не лочат) ... а сумма 250 к - они прописали как право гороха залочить вход на счет до момента предоставления объяснений ...
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