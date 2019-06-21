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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1376137713781379
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:35

  Vint написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards.
Ясно.
Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого

А многие тут платят 20 грн за голд и не знают об мс ревордз?

Говорю ж дело личного вкуса и ассоциаций - потому как любой сленг основан именно на ассоциация. Для меня упоминание о "клюбе" не связано ни с чем полезным, а только "стрижка двадцаток с лохов", поэтому я и не понял выражение "% на голд-клуб". "Ривордовский %" омхо двузначности не содержит. Но повторюсь никого не учу как писать. Вами написанное понял. Пусть и после разьяснений
Ну и чтобы вернуться от офтопа к Моне - хочу сказать что ситуативно курсы могут быть и хуже чем у бегемота. Но ведь нигде в документации и не было обязательств всегда иметь курс на копейку лучше. А фейсбучные заманухи от Гороха и ко на самом деле ничего не стоят. Проверено многократно. Поэтому за границей платить Моней я предпочитаю только по "жирным", кэшбечным категориям "а-ля такси" за свои. Для остального есть карты с более интересными условиями чем rewards
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:23

  Flamingo написав:
  klug написав:Все кристально ясно - це свинорильский сленг. "Відрахування на голд клуб" - це кешбек у вигляді балів MasterCard rewards.
Ясно.
Видимо я свинорыл, потому как имхо было проще и понятнее сказать "+ ривордовский %" потому как членство "в клюбе" не обозначает автоматическое участие в мс rewards, а скорее ассоциируется с платой 20 грн. в месяц если не было 50к+ депо. Но как излагать свои мысли это конечно личное дело каждого

Полностью согласен. Но не все с логикой дружат - бывает, что тут поделать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:32

  DIRQL написав:кстати, а как финмониторинг реагирует на СЕП? После каких сумм возбуждается? :D

Внутренний ФМ срабатывает при суммарном поступлении на карту от 250 тыс. за календарный месяц и 500 тыс. за два календарных месяца.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:55

  Bosstone написав:
  DIRQL написав:кстати, а как финмониторинг реагирует на СЕП? После каких сумм возбуждается? :D

Внутренний ФМ срабатывает при суммарном поступлении на карту от 250 тыс. за календарный месяц и 500 тыс. за два календарных месяца.


а как условие "500 тыс. за два календарных месяца" может выполнится без выполнения "от 250 тыс. за календарный месяц" ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:27

  rudnitep написав:
  Bosstone написав:Внутренний ФМ срабатывает при суммарном поступлении на карту от 250 тыс. за календарный месяц и 500 тыс. за два календарных месяца.


а как условие "500 тыс. за два календарных месяца" может выполнится без выполнения "от 250 тыс. за календарный месяц" ?

У каждого условия свои последствия (ограничения)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:22

  Bosstone написав:
  DIRQL написав:кстати, а как финмониторинг реагирует на СЕП? После каких сумм возбуждается? :D

Внутренний ФМ срабатывает при суммарном поступлении на карту от 250 тыс. за календарный месяц и 500 тыс. за два календарных месяца.

а можно им наперед, авансом дать документов, а потом пополнить на 250?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:44

Re: Monobank

Они кстати уже за любые суммы просят доказательства. Может не понравиться точка. Может не понравится кол-во операций.
Короче 250к это так, условно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:50

  DENVER_S написав:Они кстати уже за любые суммы просят доказательства. Может не понравиться точка. Может не понравится кол-во операций.
Короче 250к это так, условно.


не совсем так ... согласно ДКБО доки они могут попросить при любой операции и сумме (но счет при этом они не лочат) ... а сумма 250 к - они прописали как право гороха залочить вход на счет до момента предоставления объяснений ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:16

Вывод депо и наверное п2п на карту другой банки: лимит 60к за операцию или в месяц. хз.
Нет предупреждения этого никакого, а тупо влепили лимит такой.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 21 чер, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:34

  proftpd66 написав:Вывод депо и наверное п2п на карту другой банки: лимит 60к за операцию или в месяц. хз.
Нет предупреждения этого никакого, а тупо влепили лимит такой.

В этом борделе плохое отношение к клиенту :mrgreen:

Лимит на перевод в другой банк по реквизитам счета отсутствует. Лимит на перевод с карты монобанка на карту другого банка 60 тыс. за 1 перевод, эквивалент 10 тыс. дол. США за календарный месяц.
Bosstone
 
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