Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:22
ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54
із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:13
Так монокотиков уже пруд-пруди;-)
никому не верю
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