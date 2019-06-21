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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:22

ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
https://about.pumb.ua/presscenter/item? ... slugo#info


Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54

із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:13

  greenozon написав:із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ :)

Так монокотиков уже пруд-пруди;-)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:42

  Bosstone написав:ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
https://about.pumb.ua/presscenter/item? ... slugo#info


Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

это же не только сервиса монобанка касается, по другим тоже будет эта комиссия в ПУМБе и Укрсибе...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:07

Re: Monobank

Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:15

  chipmunk написав:Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...

значит будем носить наликом. а от у котобанды с этим как?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 01:12

  mephala написав:
  chipmunk написав:Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...

значит будем носить наликом. а от у котобанды с этим как?


зачем наликом, платеж по реквизитам, зачисляется на следующий банковский день и никаких комиссий
Alex6
 
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  #<1 ... 1377137813791380
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