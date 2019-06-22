Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:22
ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54
із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ
+50грн !
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:13
Так монокотиков уже пруд-пруди;-)
никому не верю
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:42
это же не только сервиса монобанка касается, по другим тоже будет эта комиссия в ПУМБе и Укрсибе...
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:07
Re: Monobank
Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:15
Додано: Суб 22 чер, 2019 01:12
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:12
интересно что чаще срабатывает ДКБО или горох?
Одна бджола мало меду наносить...
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