Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:22
ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54
із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ
+50грн !
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:13
Так монокотиков уже пруд-пруди;-)
никому не верю
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:42
это же не только сервиса монобанка касается, по другим тоже будет эта комиссия в ПУМБе и Укрсибе...
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:07
Re: Monobank
Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:15
Додано: Суб 22 чер, 2019 01:12
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:12
интересно что чаще срабатывает ДКБО или горох?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 23 чер, 2019 06:16
Отображение оплаты коммуналки
Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.
Дальше больше. На сайте местного облгаза (платежи за газ) - еще почище! Каждый поступающий платеж отображается с датой 01.01.70!!!! Так отображался платеж за май, так отображается платеж за июнь.
Для сравнения, когда заходили платежи с Привата (через Приват24) - все отображалось правильно и нормально.
Как это понимать? Моно запутывает следы?
P.S. В квитанциях - все нормально, если что.
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