RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1378137913801381>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:22

ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
https://about.pumb.ua/presscenter/item? ... slugo#info


Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/
Bosstone
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 21.04.10
Подякував: 566 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:54

із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:13

  greenozon написав:із такими наростаючими комісами скоро моно-кіт почне смоктати лапУ :)

Так монокотиков уже пруд-пруди;-)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:42

  Bosstone написав:ПУМБ с 12.06.19 ввел комиссию 0,5% за пополнение его картой через приложение монобанк для новых карточных пакетов, с 12.07.19 для старых карточных пакетов
https://about.pumb.ua/presscenter/item? ... slugo#info


Укрсиб с 15.07.19 вводит комиссию 1% за пополнение его картой через приложение монобанк
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408401/

это же не только сервиса монобанка касается, по другим тоже будет эта комиссия в ПУМБе и Укрсибе...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:07

Re: Monobank

Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8204
З нами з: 15.04.09
Подякував: 426 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:15

  chipmunk написав:Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...

значит будем носить наликом. а от у котобанды с этим как?
mephala
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 07.04.14
Подякував: 54 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 01:12

  mephala написав:
  chipmunk написав:Р2р окомісюєця, принаймі у всіх монстрів бсу...

значит будем носить наликом. а от у котобанды с этим как?


зачем наликом, платеж по реквизитам, зачисляется на следующий банковский день и никаких комиссий
Alex6
 
Повідомлень: 571
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:12

  IMPRINTER написав:
  DENVER_S написав:Они кстати уже за любые суммы просят доказательства. Может не понравиться точка. Может не понравится кол-во операций.
Короче 250к это так, условно.


не совсем так ... согласно ДКБО доки они могут попросить при любой операции и сумме (но счет при этом они не лочат) ... а сумма 250 к - они прописали как право гороха залочить вход на счет до момента предоставления объяснений ...

интересно что чаще срабатывает ДКБО или горох?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 552
З нами з: 07.05.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 06:16

Отображение оплаты коммуналки

Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.

Дальше больше. На сайте местного облгаза (платежи за газ) - еще почище! Каждый поступающий платеж отображается с датой 01.01.70!!!! Так отображался платеж за май, так отображается платеж за июнь.
Для сравнения, когда заходили платежи с Привата (через Приват24) - все отображалось правильно и нормально.

Как это понимать? :) Моно запутывает следы? :)
P.S. В квитанциях - все нормально, если что.
Искатель
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 22.02.16
Подякував: 418 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:43

  Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.


в такому випадку можу порадити заплатити на новому приват24 (next.privat24.ua) з сільповської карти восток, тоді платежі будуть відображатись в особистих кабінетах як і раніше, від привату, а сільповський кешбек 1% чистими легко компенсує комісії 1 грн за платіж, і дозволить вийти в плюс (навіть 1000 грн комуналки дає 10 грн кешбеку, а комісії будуть десь 5-7 грн, залежно від кількості послуг, а уже 2000 комуналки дає 20 грн кешбеку...)
Forest_lightning
 
Повідомлень: 11
З нами з: 02.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1378137913801381>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12660)
23.06.2019 10:11
EximBonus Bot (465)
23.06.2019 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.