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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1378137913801381
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:03

  Forest_lightning написав:
  Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.


в такому випадку можу порадити заплатити на новому приват24 (next.privat24.ua) з сільповської карти восток, тоді платежі будуть відображатись в особистих кабінетах як і раніше, від привату, а сільповський кешбек 1% чистими легко компенсує комісії 1 грн за платіж, і дозволить вийти в плюс (навіть 1000 грн комуналки дає 10 грн кешбеку, а комісії будуть десь 5-7 грн, залежно від кількості послуг, а уже 2000 комуналки дає 20 грн кешбеку...)

Тогда уже лучше завести Викенд от ТАСа с 2% за интернет и 3% за шоппинг в субботу/воскресенье.
У меня почти всегда 500грн/месяц с него получается.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:58

  Vint написав:
  Forest_lightning написав:
  Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.


в такому випадку можу порадити заплатити на новому приват24 (next.privat24.ua) з сільповської карти восток, тоді платежі будуть відображатись в особистих кабінетах як і раніше, від привату, а сільповський кешбек 1% чистими легко компенсує комісії 1 грн за платіж, і дозволить вийти в плюс (навіть 1000 грн комуналки дає 10 грн кешбеку, а комісії будуть десь 5-7 грн, залежно від кількості послуг, а уже 2000 комуналки дає 20 грн кешбеку...)

Тогда уже лучше завести Викенд от ТАСа с 2% за интернет и 3% за шоппинг в субботу/воскресенье.
У меня почти всегда 500грн/месяц с него получается.

Плюс к вами написанному ещё использовать системы оплаты комуналя, где нет комиса - Т2Ю для газа, портмоне с сертификатами, 3 месяца от Пумбхаба (правда последний что-то в июне забарахлил). Ну а если есть такое, где сумма маленькая (до полтинничка) и кроме как в п24 его нигде нет - тогда Моня. Ну и для совсем трудных случаев, когда поставщика услуг вообще нигде нет (есть у меня один такой) - тогда остаётся Алла или другой банк где есть бесплатный сэп.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:03

Re: Monobank

  Flamingo написав:Плюс к вами написанному

см. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:17

  Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).
Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.
Но!
Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.
Например.
На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)
С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).
Прикольно и абсолютно непонятно, почему.

Дальше больше. На сайте местного облгаза (платежи за газ) - еще почище! Каждый поступающий платеж отображается с датой 01.01.70!!!! Так отображался платеж за май, так отображается платеж за июнь.
Для сравнения, когда заходили платежи с Привата (через Приват24) - все отображалось правильно и нормально.

Как это понимать? :) Моно запутывает следы? :)
P.S. В квитанциях - все нормально, если что.

Видимо используют разных агрегаторов (платёжные системы, биллинги). И наверняка используют для каждой конторы самый дешевый. Впринципе ничего плохого, но поэтому платежи ходят и отображаются по-разному
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:54

миль пардон, может уже и озвучивали, но я устал листать ветку - в чьих банкоматах оптимальней всего снимать наличку с мониной карты?
Усем гран мерси!
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:09

  clientage написав:
  Flamingo написав:Плюс к вами написанному

см. Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...
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