Искатель написав:

Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир).Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально.Но!Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей.Например.На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???)С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!).Прикольно и абсолютно непонятно, почему.Дальше больше. На сайте местного облгаза (платежи за газ) - еще почище! Каждый поступающий платеж отображается с датой 01.01.70!!!! Так отображался платеж за май, так отображается платеж за июнь.Для сравнения, когда заходили платежи с Привата (через Приват24) - все отображалось правильно и нормально.Как это понимать?Моно запутывает следы?P.S. В квитанциях - все нормально, если что.