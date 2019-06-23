Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир). Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально. Но! Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей. Например. На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???) С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!). Прикольно и абсолютно непонятно, почему.
в такому випадку можу порадити заплатити на новому приват24 (next.privat24.ua) з сільповської карти восток, тоді платежі будуть відображатись в особистих кабінетах як і раніше, від привату, а сільповський кешбек 1% чистими легко компенсує комісії 1 грн за платіж, і дозволить вийти в плюс (навіть 1000 грн комуналки дає 10 грн кешбеку, а комісії будуть десь 5-7 грн, залежно від кількості послуг, а уже 2000 комуналки дає 20 грн кешбеку...)
Тогда уже лучше завести Викенд от ТАСа с 2% за интернет и 3% за шоппинг в субботу/воскресенье. У меня почти всегда 500грн/месяц с него получается.
Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир). Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально. Но! Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей. Например. На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???) С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!). Прикольно и абсолютно непонятно, почему.
в такому випадку можу порадити заплатити на новому приват24 (next.privat24.ua) з сільповської карти восток, тоді платежі будуть відображатись в особистих кабінетах як і раніше, від привату, а сільповський кешбек 1% чистими легко компенсує комісії 1 грн за платіж, і дозволить вийти в плюс (навіть 1000 грн комуналки дає 10 грн кешбеку, а комісії будуть десь 5-7 грн, залежно від кількості послуг, а уже 2000 комуналки дає 20 грн кешбеку...)
Тогда уже лучше завести Викенд от ТАСа с 2% за интернет и 3% за шоппинг в субботу/воскресенье. У меня почти всегда 500грн/месяц с него получается.
Плюс к вами написанному ещё использовать системы оплаты комуналя, где нет комиса - Т2Ю для газа, портмоне с сертификатами, 3 месяца от Пумбхаба (правда последний что-то в июне забарахлил). Ну а если есть такое, где сумма маленькая (до полтинничка) и кроме как в п24 его нигде нет - тогда Моня. Ну и для совсем трудных случаев, когда поставщика услуг вообще нигде нет (есть у меня один такой) - тогда остаётся Алла или другой банк где есть бесплатный сэп.
Искатель написав:Уже второй месяц подряд перевел всю оплату коммуналки (полностью, включая плату за стационарные телефоны) с Привата на Моно (а зачем платить за каждую квитанцию по 1 грн, у меня их очень много на несколько квартир). Все пока доходит, тьфу-тьфу не сглазить, нормально. Но! Обратил внимание на странное отображение поступающих платежей. Например. На сайте Энергосбыта (плачу за электроэнергию) с одной квартиры два платежа (прошлый и этот месяц) отображаются, как платежи через Ощадбанк(???) С другой квартиры (в другом населенном пункте) за май - как платеж через Аваль, а за июнь - как платеж через Укрпошту(!!!). Прикольно и абсолютно непонятно, почему.
Дальше больше. На сайте местного облгаза (платежи за газ) - еще почище! Каждый поступающий платеж отображается с датой 01.01.70!!!! Так отображался платеж за май, так отображается платеж за июнь. Для сравнения, когда заходили платежи с Привата (через Приват24) - все отображалось правильно и нормально.
Как это понимать? Моно запутывает следы? P.S. В квитанциях - все нормально, если что.
Видимо используют разных агрегаторов (платёжные системы, биллинги). И наверняка используют для каждой конторы самый дешевый. Впринципе ничего плохого, но поэтому платежи ходят и отображаются по-разному
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин