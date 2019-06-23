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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1379138013811382
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:10

  swan forever написав:миль пардон, может уже и озвучивали, но я устал листать ветку - в чьих банкоматах оптимальней всего снимать наличку с мониной карты?
Усем гран мерси!

А хіба це нащ метод платити комісію?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:29

  swan forever написав:
  Bosstone написав:
  curiousobro написав:С ощадом вроде подписали соглашение и можно теперь потрошить их банкоматы

Уже разорвали.

то есть полпроцента комиса только в сундуках ТАС и Универсала?
Остальные слупят свои кровные, я верно понял?

Выдача наличных с гривневой карты за счет личных средств в кассе Универсалбанка и банкомате любого украинского банка с комиссией 0,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:36

  swan forever написав:
  Bosstone написав:
  curiousobro написав:С ощадом вроде подписали соглашение и можно теперь потрошить их банкоматы

Уже разорвали.

то есть полпроцента комиса только в сундуках ТАС и Универсала?
Остальные слупят свои кровные, я верно понял?

Ще й насипатимуть по 500 грн за раз )))
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:44

Re: Monobank

swan forever написав:миль пардон, может уже и озвучивали, но я устал листать ветку - в чьих банкоматах оптимальней всего снимать наличку с мониной карты?
Усем гран мерси!
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пользуюсь картой из-за кєш-бека
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:00

  Вадим Жураковский написав:пользуюсь картой из-за кєш-бека

Рады за вас. Особенно если это для вас единственный свет в окошке :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:19

  Vorlon написав:
  Вадим Жураковский написав:пользуюсь картой из-за кєш-бека

Рады за вас. Особенно если это для вас единственный свет в окошке :)

других окошек пока нет :mrgreen:
Вадим Жураковский
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  #<1 ... 1379138013811382
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