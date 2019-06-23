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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 07:10
swan forever написав:
миль пардон, может уже и озвучивали, но я устал листать ветку - в чьих банкоматах оптимальней всего снимать наличку с мониной карты?
Усем гран мерси!
А хіба це нащ метод платити комісію?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 07:29
swan forever написав: Bosstone написав: curiousobro написав:
С ощадом вроде подписали соглашение и можно теперь потрошить их банкоматы
Уже разорвали.
то есть полпроцента комиса только в сундуках ТАС и Универсала?
Остальные слупят свои кровные, я верно понял?
Выдача наличных с гривневой карты за счет личных средств в кассе Универсалбанка и банкомате любого украинского банка с комиссией 0,5%.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 07:36
swan forever написав: Bosstone написав: curiousobro написав:
С ощадом вроде подписали соглашение и можно теперь потрошить их банкоматы
Уже разорвали.
то есть полпроцента комиса только в сундуках ТАС и Универсала?
Остальные слупят свои кровные, я верно понял?
Ще й насипатимуть по 500 грн за раз )))
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Додано: Пон 24 чер, 2019 07:44
swan forever написав:миль пардон, может уже и озвучивали, но я устал листать ветку - в чьих банкоматах оптимальней всего снимать наличку с мониной карты?
Усем гран мерси!
0.5% свої.
4% кредитні.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 07:48
пользуюсь картой из-за кєш-бека
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:00
Вадим Жураковский написав:
пользуюсь картой из-за кєш-бека
Рады за вас. Особенно если это для вас единственный свет в окошке
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