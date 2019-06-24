swan forever, комія зняти кеш з карти Моні безпосередньо в банкоматі чи касі.
Ви праві, слід кидати в банку де такої комісії немає за вхід і за зняття.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:44
swan forever, комія зняти кеш з карти Моні безпосередньо в банкоматі чи касі.
Ви праві, слід кидати в банку де такої комісії немає за вхід і за зняття.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 11:14
Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:35
Re: Monobank
какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:36
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:42
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