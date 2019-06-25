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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1380138113821383
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:44

swan forever, комія зняти кеш з карти Моні безпосередньо в банкоматі чи касі.
Ви праві, слід кидати в банку де такої комісії немає за вхід і за зняття.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 11:14

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Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:35

Re: Monobank

какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:36

  vitaliian написав:какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?

в приложении есть онлайн поддержка (я через телеграмм общаюсь) :wink:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:42

  vitaliian написав:какие лимиты на пополнение своей карты моно через р2р из приложения?
80к можно за сутки загнать?

Можно за несколько раз, лимит на пополнение с карты другого банка 60 тыс. за 1 перевод
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:40

  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.

СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:18

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Может подскажете?
Необязательно с мони перевод, больше интересует СЭПом со счета ФОПа у ПриватБанка.

СЕП на карту фізика з ФОПівської карти Привата?

саме так
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:11

Как правильно понять, депо с досрочным снятием и без?
Дословно я понимаю, но если я оформлю без досрочного, то мне, что бы не случилось, никак его не отдадут,даже со штрафными санкциями?
mihasik
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